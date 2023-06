Bonne ambiance dans les trains en Thaïlande

La Thaïlande, le pays du sourire, le vrai, le sincère. Ce n’est pas un mythe, c’est une manière de vivre. Philippe Gougler va immédiatement se sentir bien dans ce pays, en faisant de belles rencontres et en découvrant des endroits merveilleux.

Philippe a décidé de démarrer son périple par le sud du pays, pas très loin de la frontière avec la Malaisie. Dans la ville de Hat Yai, un premier train local l’attend. À 8 heures tapantes et à 18 heures, l’hymne national est diffusé dans tous les lieux publics et les Thaïlandais se lèvent et chantent, en signe de gratitude envers la nation, restée toujours indépendante, et envers le roi.

Direction l’authentique Phatthalung pour rejoindre Ko Libong sur la côte ouest et visiter les îles de Trang et les très recherchés nids d’hirondelles, denrée rare et donc chère réputée pour donner de la force.