Bonjour Vietnam, le pays du dragon !

Ghicha Safarian a créé l’entreprise Grand-Place à Bruxelles en 1985. Présent au Vietnam depuis 1994, Puratos Grand-Place Vietnam est spécialisé dans l’enrobage et les décorations de chocolat. L’usine produit 3000 tonnes de chocolat par an qui sont destinées à la vente dans des hôtels et restaurants de prestige, des boulangeries, des pâtisseries et chocolatiers. De plus, Puratos Grand-Place Vietnam exporte une partie de sa production vers l’Amérique du Nord et l’Asie.

Début 2011, Puratos Grand-Place Vietnam a lancé le premier chocolat entièrement fabriqué au Vietnam, de la culture du cacao au produit final. Il est à ce jour le premier producteur de ce pays à intégrer la filière cacao à sa production. L’utilisation de cacao cultivé localement remplace l’importation de matières premières nécessaires au processus de fabrication du chocolat. Elle permet également à Puratos Grand-Place Vietnam de réduire son empreinte écologique et de garder une maîtrise totale de la qualité à toutes les étapes de production.