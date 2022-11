"Bonjour Belgique", une application à destination des réfugiés ukrainiens de Belgique

Ce n’est évidemment pas la première ni la seule application qui permet d’apprendre une langue via son smartphone mais sa particularité, c’est à travers 50 chapitres, de se focaliser sur les besoins des réfugiés. Plus de 55.000 Ukrainiens vivent actuellement en Belgique. C’est donc pour faciliter leur vie quotidienne et leur intégration, que l’ONG "Bibliothèques Sans Frontières" vient de développer cette application pour smartphone, totalement gratuite.