“Bonjour Anne” : Diane Lane dans une comédie romantique à la française

L’actrice de “Let him go” y incarne Anne, épouse d’un producteur de cinéma reconnu. Se sentant à la croisée des chemins, elle décide de faire le voyage de Cannes à Paris en voiture. Accompagnée d’un associé français de son époux, Anne se redécouvre durant ce voyage aux nombreux détours touristiques et culinaires. Le casting comprend également Arnaud Viard (“Emily in Paris”) et Alec Baldwin (“30 Rock”). Dans la bande-annonce du film, on sent l’envie de la réalisatrice de faire résonner les interrogations de son héroïne dans une France de carte postale, avec un ton romantique qui devrait ravir un large public. Restée à la fiction avec son dernier long-métrage, "Histoires d'amour", Eleanor Coppola montre avec ce "Bonjour Anne" qu'il y a toujours moyen de se réinventer au cinéma et d'offrir quelque chose de neuf, qu'importe l'âge.