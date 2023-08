Bonifications à l'arrivée et secondes bonus sur la Vuelta 2023 : tout ce qu'il faut savoir

La Vuelta démarre le 26 août prochain avec une belle bataille annoncée entre plusieurs cadors du peloton dont Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard ou encore Geraint Thomas. Avec un tel plateau, les bonifications pourraient bien avoir leur influence. Comment seront-elles distribuées ? On fait le point.

Comme habituellement, chaque étape en ligne offre dix, six et quatre secondes de bonification aux trois premiers. Le contre-la-montre inaugural par équipes et l’individuel de la 10e étape ne sont pas concernés.

En dehors de cela, chaque étape verra également les coureurs se disputer trois, deux et une seconde lors d’un sprint durant l’étape. À neuf reprises, il s’agira d’un sprint intermédiaire comptant pour le maillot vert. Dans les dix autres étapes en ligne, il s’agira d’un sprint bonus. À l’image de ce que l’on a vu au Tour de France, ces sprints bonus seront au sommet d’une ascension, plus ou moins longue. Généralement, il s’agit de la dernière difficulté lorsque l’arrivée n’est pas prévue au sommet et l’avant-dernière quand l’arrivée a lieu au sommet.