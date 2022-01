Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, prépare un film de science-fiction avec Robert Pattinson

Dans ce roman de science – fiction, Ashton y décrit l’histoire de Mickey7, un humain qui a pour mission de coloniser la planète glaciaire Niflheim. À chaque fois qu’il meurt, sa mémoire est implantée dans un nouveau corps et sa mission reprend. Après être mort à six reprises, Mickey7 prend conscience de sa destinée et met tout en œuvre pour ne pas laisser son clone Mickey8 le remplacer.

On sait encore peu de choses du film, mais il semblerait que l’acteur Robert Pattinson, qui s’est fait connaître grâce à la saga Twilight, soit le favori pour interpréter le personnage principal.

Côté science-fiction, Bong Joon-ho a notamment signé les futuristes Snowpiercer, le Transperceneige et Okja, tandis que Robert Pattinson a joué dans High Life, film réalisé par Claire Denis, ainsi que dans Tenet de Christopher Nolan.