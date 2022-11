Bones and All, une magnifique histoire d’amour romantique mais cannibale avec Timothée Chalamet

Cinq ans après le succès retentissant de Call Me by Your Name, le réalisateur italien Luca Guadagnino retrouve l’irrésistible et iconique Timothée Chalamet pour ce véritable festin cinématographique. Mais Bones and All c’est aussi et peut-être surtout la fulgurante révélation d’une jeune actrice avec laquelle il va désormais falloir assurément compter : la lumineuse Taylor Russell, déjà récompensée pour ce film du Prix Marcello Mastroianni du Meilleur espoir lors de la dernière Mostra de Venise.

Véhiculant une kyrielle de sentiments universels portés à incandescence par un tandem de comédiens à croquer, Bones and All impressionne par sa capacité à réussir une étonnante fusion des genres cinématographiques, le film s’inscrivant au confluent du cinéma d’horreur, du road-movie, du récit d’apprentissage et, plus encore, du drame romantique. Car, oui, s’il met en scène avec rage et férocité un couple de jeunes cannibales, le nouveau long métrage de Luca Guadagnino est avant tout un grand film d’amour.