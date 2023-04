Bonbon ou chewing-gum ? L'origine du mot "chique"

Vous prendrez bien une chique ? Ce mot typiquement wallon ne désigne pas la même chose, que l'on soit à Liège ou ailleurs. Dans le 6/8, Fanny Rochez nous explique son origine.

Les mots et leurs significations varient selon les régions. Ce qui divise le plus, c'est la nourriture : un dagobert à Liège, c'est un club à Bruxelles. Et on va chercher ses frites à la friterie, mais aussi au fritkot, la baraque à frites ou la frituur. À Bruxelles, quand on parle de chique, c'est un chewing-gum. Mais à Liège ça désigne un bonbon, tandis que le mot "bonbon" désigne un biscuit. Mais alors comment appelle-t-on une chique ? Un chiclet.

La chique, au départ, évoque le tabac à chiquer. Le tabac à chiquer qui peut provoquer des abcès dentaires, également appelé chique par extension (d'ailleurs une dent cassée s'appelle un chicot).

Au sens figuré, le mot est entré dans plusieurs expressions : on peut être mou comme une chique, on peut mordre sur sa chique (prendre sur soi), avaler sa chique (mourir), couper la chique (interrompre quelqu'un), et il arrive qu'en soirée on prenne une chique (une cuite).

La chique désigne également une petite quantité : "je l'ai acheté pour trois euros et une chique". Cet emploi est cohérent si on en croit une des étymologies possible. Le provençal "chico" signifiant un morceau, et le latin "ciccum" un objet sans valeur (qui a aussi donné "chiche" en français).