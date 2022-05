Bonaventure aura fait douter Andreescu mais s'incline en trois sets au premier tour

Ysaline Bonaventure est passée proche de l’exploit face à Bianca Andreescu, gagnante de l’US Open 2019, au premier tour de Roland-Garros. Mais la Belge a finalement craqué et s’est inclinée 6-3 5-7 3-6 en 2h01 de jeu. La Liégeoise avait pourtant un break d’avance et menait 3-1 dans la deuxième manche. Pour sa première apparition dans le tableau final à Paris, la Liégeoise n’aura pas démérité et aura fait douter l’ancienne numéro 4 mondiale.