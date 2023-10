Bon-Secours : de bonnes raisons de ne plus avoir peur des araignées

Très vite, il aborde la question des morsures : sont-elles dangereuses pour l’homme ? "Elles ne sont absolument pas dangereuses. Chez nous, en Belgique, les araignées n’ont pas la capacité de percer la peau. En fait, il y a 50.000 espèces d’araignée dans le monde, et seule une quinzaine peut poser problème. Si on regarde les statistiques de morts causés par an et par espèce, on a, par exemple, les scorpions : 3000 morts par an. 500 morts pour les hippopotames, quand même ! 15 pour les requins, malgré leur mauvaise réputation. Et l’araignée… c’est… un demi-mort par an, statistiquement !"