Bon Scott d’AC/DC : une Renault 5 pour linceul

Selon Clinton Walker, l’auteur du livre ‘'Bon Scott, Highway to Hell’' paru en 1994, cette voiture appartenait à un certain Alistair Kinnear. Un pseudonyme ? Le copain de virée de Bon Scott, le 18 février, explique que tard dans la nuit, ils ont repris la route pour rentrer chez lui. Bon Scott s’est endormi dans la voiture. Alistair était tellement bourré qu’il n’a pu l’aider à sortir de la voiture, il l’a plus ou moins enroulé dans une couverture, avec l’adresse de son appartement et son numéro de téléphone puis il est rentré chez lui. Le lendemain matin, encore sérieusement imbibé, il a demandé à une copine d’aller voir si Bon Scott était toujours dans la voiture et elle a affirmé qu’il était parti. C’est seulement dans la soirée qu’il est redescendu à la voiture et qu’il a constaté que Bon Scott y était toujours et qu’il ne respirait plus. Là, il fonce à l’hôpital le plus proche, le King’s Collège et les médecins ne peuvent rien faire si ce n’est constater le décès de Bon Scott. L’autopsie a révélé qu’il avait ingurgité une grande quantité d’alcool.