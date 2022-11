"Bon pour... Dessins de famille" : sortie d'un recueil de dessins inédits et intimistes de Franquin

Les premiers dessins sont crayonnés et la couleur apparait ensuite. Pourtant, Franquin disait qu’il n’était pas un coloriste ! Dans ce livre, il y a surtout une recherche graphique.

Ses dessins deviennent de plus en plus recherchés, précis, minutieux. Non seulement ils sont d’une grande qualité, mais ils sont aussi d’une inventivité extraordinaire et c’était intéressant de voir comment il se débrouillait avec la couleur directe. Au début de sa carrière, il utilisait d’ailleurs très peu la couleur, à l’exception de l’album Gaston, format à l’Italienne. Dans ce livre, on peut voir une nette évolution : au début, il utilise l’encre de Chine, il commence à la plume et finit au 'rotring'. Il y a également beaucoup de crayons au début et d’écolines à la fin, ce qui montre un travail encore plus méticuleux.

Mais il y a surtout un autre élément que l’on voit évoluer à travers ces dessins : sa fille Isabelle qui grandit à travers les pages du livre. On commence par admirer une petite fille avec des couettes, puis qui arrive à l’école primaire.