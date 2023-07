Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été en province de Namur

Envie de découvrir la Préhistoire autrement ? Remontez le temps sur les traces du plus célèbre Néandertalien de Belgique, à l’occasion de la Journée de l’Homme de Spy !

- Explorez les techniques préhistoriques de taille de silex, de confection de feu, de création de parures et de poterie, avec les spécialistes du Cetrep Asbl et le MiaBW.

- Que nous apprennent les ossements ? Observez et manipulez des vestiges du Centre archéologique de la Grotte Scladina pour découvrir ce que les os et les dents peuvent nous raconter sur la Préhistoire.

- Rencontrez vos ancêtres Cro-Magnons, Lucy, etc. grâce aux moulages de l’atelier d’évolution humaine de l’EHoS.

- Speleo-Box : un parcours de 80 m de galeries artificielles pour vous essayer à la spéléologie… en toute sécurité. Qui a dit que ce n’était que pour les enfants !

- Grimages, bricolages et ateliers pour les plus jeunes.

- Bar et petite restauration : tout au long de la journée, l’ASBL "La Donnerie jemeppoise” se chargera de satisfaire vos estomacs, avec des burgers, desserts et boissons.



- Balades à la grotte : Balades commentées (+ /-2h) : prévoyez des chaussures adaptées à la marche en forêt. Départ à 10h30, 12h, 13h30 et 15h (réservation obligatoire sur place).

Animations gratuites, de 10h à 17h

Toutes les infos via le site SPY