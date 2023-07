Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été en province de Luxembourg

Direction la "Petite Provence belge" ce dimanche 16 juillet avec la traditionnelle Foire artisanale de Torgny.

Un rendez-vous estival avec des artisans et artistes de chez nous, des saveurs des terroirs et des viticulteurs torgnolais.

Une ambiance festive et décontractée, des animations de rue et musicales, sur la place une scène musicale ou encore des multiples stands de produits de bouche, le village et son marché donneront le sentiment d’être en vacances.

Dans les ruelles, les visiteurs flâneront d’un stand à l’autre pour échanger avec les artisans et producteurs, mais aussi pour découvrir le travail de ces professionnels et passionnés.

Les curiosités ne manqueront pas pour ceux qui prennent le temps de s’arrêter, œuvres d’art, bijoux, objets de décoration, sculptures, poterie, bougies, produits locaux et bien plus encore.

Plus de 100 stands seront répartis dans les rues de Torgny.