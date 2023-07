Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été en province de Liège

Une foire médiévale "Au fil de l’épée" est programmée ces 8 et 9 juillet à Petit Rechain.

Au Domaine des Tourelles, dans un cadre magnifique et verdoyant, vous avez la possibilité de partir à la découverte du Moyen Âge.

Chevaliers s’affrontant en duels, gentes damoiselles, nobles seigneurs, troubadours et ménestrels… Se mêleront aux bretteurs, mercenaires et archers pour le plus grand plaisir des enfants et de celles et ceux qui ont su garder l’âme guerrière ou romantique de cette époque.

Une dizaine de compagnies médiévales seront sur place. Plus de 150 acteurs et figurants en action. Marché Artisanal permanent durant les deux jours. De très nombreuses animations assorties au thème général de ces journées seront en plus proposées tant aux adultes qu’aux enfants. Samedi et dimanche de 11 heures à 18 heures !