Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été en Province de Brabant wallon

Notez encore que plusieurs musées ouvrent leurs portes gratuitement en Brabant wallon et ce chaque premier dimanche du mois.

Cette gratuité un jour par mois représente une belle opportunité pour valoriser et promouvoir les musées et ce, par le biais de présentations diverses, d’animations particulières pour des publics ciblés comme les sourds et malentendants mais également par un accueil pour les familles avec des animations spécifiques pour les plus jeunes.

le First Wing Historical Center de Beauvechain, le Musée de l’Eau et de la Fontaine de Genval, le Musée Armand Pellegrin à Hélécine, le Musée Mathe Donas et la Forge-Musée d’Ittre, le Musée Dialogue et le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve.