Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été dans le Hainaut

Ces 8 juillet de 11h00 à 22h00 et 9 juillet de 10h00 à 21h00.

Deux journées festives sont organisées pour des moments privilégiés en famille ou entre amis et ce dans un cadre unique et verdoyant. Au programme : jeux pour enfants, troubadours, conteur, fauconnerie, chevaliers Vikings, démonstrations de forge, artisans…

Des campements médiévaux spécialisés dans la reconstitution historique, ménestrels et démonstrations de rapaces seront installés au bord de l’eau.

Un marché médiéval composé d’artisans, métiers de bouche, orfèvreries, armuriers, démonstration de forge, couteliers et bien d’autres spécialités plongeront petits et grands dans une époque révolue pour le plus grand plaisir de tous.

Rendez-vous : Rue Bois Tonnin à Epinois près de Binche.