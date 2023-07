Bon plan : les activités gratuites incontournables à faire cet été à Bruxelles

Il y a plus de 300 plaines de jeux et de sport à Bruxelles. Amateurs de toboggans, balançoires, tyroliennes et bacs à sable, Bruxelles a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire.

Par exemple, au Rouge-Cloître

Le site de Rouge Cloître compte l’une des plaines de jeux parmi les plus grandes et les plus modernes de la Région bruxelloise, et possède également un parcours santé. 3 ambiances très différentes s’y retrouvent. Avec, d’un côté, un imposant bateau pirate qui semble s’être échoué après une tempête. Les petits pirates de 6 à 12 ans peuvent monter à bord en escaladant des cordes et des échelles, se reposer dans des hamacs tressés ou jouer au capitaine et se mettre au gouvernail. Un peu plus haut, les plus petits, les pieds dans le sable, peuvent s’amuser sur les balançoires, la tyrolienne ou le toboggan en colimaçon. Enfin, la troisième partie abrite un village indien composé de tipis, d’un petit étang dans lequel rôde un crocodile, ainsi qu’un parcours entre les arbres. Bref, on emmène les enfants et leurs parents dans le monde imaginaire d’un dessin animé bien connu. Les trois parties reliées entre elles s’inspirent du monde fabuleux de Peter Pan.

Mais aussi… La plaine de jeux du Parc George Henri ou encore la plaine de jeux de la porte de Hall…

