Bon plan : comment obtenir un remboursement auprès de sa mutuelle quand on inscrit son enfant à un stage ?

Solidaris propose un remboursement de frais des classes de dépaysement en période scolaire, des séjours résidentiels hors période scolaire, des plaines et des stages hors période scolaire et des formations d’animateur et de coordiateur.

Ces interventions peuvent aller jusqu’à 630 euros par an par enfant.

Dans ces différents cas, il y a plusieurs conditions :

Pour les classes de dépaysement en période scolaire telles que les classes vertes, de mer, de neige et les voyages scolaires :

La mutuelle intervient pour un montant de 10 euros par nuitée pour un maximum de 4 nuitées par an.

Pour les séjours résiduels hors période scolaire :

La mutuelle intervient pour un montant de 10 euros par nuitée pour un maximum de 8 nuitées par année civile. Notez que ce montant peut aller jusqu’à 40 euros par nuitée selon certaines conditions. Pour en savoir davantage, consultez le site internet de S olidaris

Pour les plaines de jeux et les stages hors période scolaire :

La mutuelle intervient pour un montant de 5 euros par journée avec un maximum de 15 journées par an. Ce montant peut aller jusqu’à 10 euros selon certaines conditions, consultables sur le site internet.

Pour bénéficier de ces remboursements, il y a plusieurs conditions :