Bon pied, Beloeil, vraiment ?

Dans le onze type, rien que des joueurs passés par les séries nationales comme notamment le gardien Thomas Willocq, qui fut notamment pro à Zulte Waregem, les ex-Montois Mathieu Garcia-Rondon, Lorenzo Lai, Adrien Leclercq, Alan Lerique, le Symphorinois Melvin Romano, les Alessio Petta, Mourad El Araichi et Sasha Henry, venus de Tertre-Hautrage, les frères Gilles et Simon Wantiez (ex-Roulers) mais aussi Lorenzo Lai et Melvin Renquin, ex-RFB, La Louvière et RFC Liège. Ce dernier, attaquant français de 25 ans a, jusqu’alors inscrit 38 des presque 90 buts comptabilisés par son équipe dans les compétitions officielles de la saison. Bien sûr, à côté de l’expérience, quelques jeunes du cru comme Arthur Delepine et Hugo Flammia apportent également des satisfactions ou encore un Ronald Beugnies, le fils de Franz, footballeur à Mons par le passé, et sans oublier Antoine Fretin, formé à Mons et Tubize, victime d’une fracture tibia-péroné lors du match aller à Péruwelz.

Avec Lorenzo Lai, opéré du ménisque, Antoine a été le seul blessé sérieux de la saison, preuve aussi que ce beau monde a été bien géré par le staff sportif mis en place autour de Chemcedine El Araichi. Ces dernières semaines, voyant le sacre se pointer et dans l’optique de stabiliser autrement la RUS à l’échelon national, après l’épisode de la promotion A peu avant les années 2010, Christophe Debaisieux, l’entraîneur et le comité avaient déjà bien avancé dans la prochaine campagne des transferts. Un gardien avait signé, tandis que les négociations étaient en cours avec un numéro dix, flanc offensif, un six et un flanc gauche. De son côté, le Tertrois Mathieu Garcia-Rendon venait d’annoncer sa fin de carrière et Melvin Renquin doit-devait encore prolonger. Bref, tout roulait, avançait bien, dans le meilleur des mondes en ce début de semaine sur place si un petit cataclysme n’était pas arrivé au lendemain du sacre ! Lundi, vers 16h, l’incontournable manager sportif Christophe Debaisieux annonçait sa démission, l’entraîneur Chemcedine El Araichi faisait part, en aparté son intention de faire la même chose, mais réservant l’officialisation de cette décision devant ses joueurs ce mardi soir à 19h30, et nul doute que beaucoup, venus pour et avec l’entraîneur seront aussi sur le départ dans les prochaines heures.