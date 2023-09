Bon Jovi ne se produira pas au mariage de son fils avec l’actrice Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, la star de 19 ans de Stranger Things et de Enola Holmes, a déclaré que son futur beau-père, Jon Bon Jovi, ne se produira pas à son mariage.

En avril 2023, elle a annoncé ses fiançailles avec Jake Bongiovi, le fils de 21 ans de la star du rock. Ils sont en couple depuis un peu moins de deux ans.

Lors d’une interview vendredi dernier (15 septembre), l’actrice s’est exprimée sur les préparatifs de son mariage et a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de laisser le père de son fiancé se produire lors de l’événement.

"J’ai l’impression qu’on me demande de faire une pièce de théâtre pour tout le monde", a-t-elle déclaré lors de l’émission Today with Hoda and Jenna (via The Independent).

"Je pense que cet homme a besoin d’une pause, il ne s’arrête jamais ! Il est toujours en train de prendre des leçons de tennis ou de chant", a-t-elle ajouté. "Je pense qu’il a besoin d’une pause, même si c’est une pause de trois heures ! "

En février dernier, le guitariste Richie Sambora expliquait : "Jon [Bon Jovi] a eu des problèmes de voix et il a besoin de repos, donc je ne sais pas quand le groupe pourra reprendre ses activités mais quand ça arrivera, je pense que nous devons le faire pour les fans, vraiment. Je sens une seconde obligation. "

Interrogé sur son envie d’écrire de nouveaux titres avec Jon Bon Jovi, Richie Sambora avait répondu, "Oh, s’il ne me laisse pas faire, c’est qu’il est fou ! "