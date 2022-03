Bon Jovi : "Livin' on a Prayer " comme vous ne l'avez jamais entendu

Scary Pockets est une chaine YouTube qui suit le mouvement, sinon le modèle de Postmodern Jukebox.

Créée en Février 2017, elle compte aujourd'hui plus de 863000 abonnés et des millions de vues sur ses vidéos. La spécialité de Scary Pockets est de reprendre des tubes mythiques ou plus actuels de manière très funky.

Après nous avoir notamment gratifiés de versions surprenantes de "Sweet Child O' Mine" de Guns'N'Roses, "You Shook Me All Night Long" d'AC/DC, "Every Breath You Take" de The Police, de "Dancing in the Dark" de Bruce Springteen et de "Crazy Little Thing Called Love" de Queen, on les retrouve aujourd'hui avec une reprise très funk du "Livin' on a Prayer" de Bon Jovi. Et ils ont invité pour l'occasion la très talentueuse chanteuse Astyn Turr.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette adaptation bluffante a le don de nous donner envie de remuer la tête et de nous déhancher.