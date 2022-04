Bon Entendeur était chez Tipik pour un live exclusif

Yess, la semaine se termine enfin ! C'est l'heure de mettre le stress au placard. Le vendredi soir, vous avez besoin de tout lâcher ! Du chill, de la bonne humeur, et surtout beaucoup de musique... C'est avec Romain que ça se passe.

Ce vendredi, notre animateur a eu la chance de recevoir Bon Entendeur pour un live exclusif.

Bon Entendeur, c’est un trio d’amis fédérés par une même passion de la musique et qui utilise celle-ci pour sublimer la culture française et les personnalités qui l’incarnent. Pierre Della Monica, Arnaud Bonet et Nicolas Boisseleau réalisent des mixtape de trouvailles musicales globalement électroniques mais teintées de funk, disco, hip-hop.

Pas mal de sujets ont été abordés avec Romain ce vendredi, notamment les contraintes qui accompagnent la sortie d'un nouveau son ou d'une nouvelle mixtape, mais aussi les frustrations de Bon Entendeur quant au succès de "Le temps est bon". Si vous ne voulez plus qu'une mixtape n'ait de secret pour vous, et surtout, si vous voulez assister à un live exclusif de Bon Entendeur, c'est ici que ça se passe !