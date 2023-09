Bon d’Etat à un an : les Belges ont souscrit pour près de 22 milliards d’euros, un montant historique

"Le succès de l’émission du bon d’État à un an montre que nos ménages et nos isolés aspirent à un rendement plus élevé et plus sûr de leur épargne", estime Vincent Van Peteghem qui voulait stimuler la concurrence dans le secteur bancaire en matière de rémunération de l’épargne.

"Il appartient maintenant au secteur bancaire de tenir compte de ce signal et de regagner ainsi la confiance de ses épargnants", poursuit le ministre.

Jeudi dernier, dans l'émission Jeudi en Prime, le ministre des Finances n'avait pas exclu de recourir à nouveau au bon d'Etat.