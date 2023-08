Bomboclat et Tarmac à nouveau partenaires pour une ambiance de folie

Nous te l'annoncions dans un précédent article, TARMAC sera bel et bien présent au Festival BOMBOCLAT 2023 !

Le Stand/Scène TARMAC sera placée comme en 2021 sur la plage de Zeebrugge avant même que tu sois rentré dans le site du Festival. Plusieurs DJ's se donneront au maximum pour te mettre déjà dans l'ambiance mais pas que puisque des Goodies seront aussi distribués à toutes et tous.

Aux platines de la scène TARMAC:

Vendredi 25/08

16:00 - 17:30 : Yones

17:30 - 19:00 : Triciaa

19:00 - 20:00 : Beba Storm

Samedi 26/08

13:00 - 15:00 : Beba Storm

15:00 - 17:00 : Trick Afrozilla

17:00 - 18:30 : Bryan

18:30 - 20:00 : Shady

De plus TARMAC sera présent comme lors des autres festivals de cet été en Radio puisque chaque jour tu pourras retrouver au sein de BOMBOCLAT Beba Storm & Maxi qui présenteront l'émission "L'Affiche" en Direct du site de 17h00 à 19h00.

La billetterie est toujours ouverte et tu trouveras plus d'informations sur le Festival en cliquant ICI

Nous espérons que ton agenda est déjà réservé pour ce weekend car comme on dit "Be There or be Square!"