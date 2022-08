Bomboclat, back for another hot edition, Nah Mean ?!

Depuis plus de 5 ans, la Belgique a le privilège de vivre un moment unique chaque été grâce aux organisateurs du Festival BOMBOCLAT qui se tient depuis ses débuts sur la côte belge les pieds dans le sable.

Ce festival est le rendez-vous des amoureux de Dancehal & d'Afrobeats qui se voient offrir deux jours de musique, d'expériences, de rencontres, de découvertes mais surtout de bonne humeur dans un environnement incroyable.

BOMBOCLAT avait pu prendre place en 2021 dans le respect des règles sanitaires à cette période et les organisateurs ont annoncé il y a plusieurs semaines la bonne nouvelle de la tenue de l'édition 2022 ces 26 & 27 août 2022 !

Le line up annoncé fait déjà apparaître des noms d'artistes tels que Leftside, 1daBanton, Stylo G, Ayra Starr, Jonna Fraser ainsi que de nombreux.ses DJ's internationaux.

En plus de ces moments festifs, des conférences auront lieu le Samedi 27/08 dans le cadre du "Culture Crossing" mettant en avant des sujets importants et pertinents (Par exemple: "Changing the media landscape for the next generations", ...) qui seront animés par Dalilla Hermans.

Un Battle de Danse sera également mis en place pour une ambiance électrique sous la "Direction" de Bruce Blanchard qui fait partie de l'élite des danseurs en Belgique.

Un Festival pas comme les autres qui chaque année permet à toutes les générations de venir passer un bon moment incluant les tous petits avec le "Kids Corner" donnant la possibilité à nos futurs festivaliers de suivre des ateliers ou moments ludiques toute la journée.

Plusieurs scènes, une ambiance de Feu, des artistes qu'on ne voit pas partout et un environnement 100% écologique ! Voilà ce que BOMBOCLAT vous prépare ces 26 & 27 août !

Place to be: Plage de Zeebrugge

Transport: Station de train Zeebrugge-strand