"Bombe sale" : une stratégie d'accusation déjà utilisée par Moscou, prévient le chef de l'Otan

La Russie accuse depuis plusieurs jours l'Ukraine de préparer une "bombe sale" constituée d'explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs destinés à être disséminés lors de l'explosion et de vouloir l'utiliser pour ensuite accuser la Russie.

"Nous savons que les Russes accusent souvent les autres de ce qu'ils ont l'intention de faire eux-mêmes. Nous l'avons vu en Syrie, nous l'avons vu au début de cette guerre en Ukraine", a souligné M. Stoltenberg.

"Ce porte-avions envoie un message puissant de l'Alliance: il garde nos voies maritimes ouvertes, peut répondre aux attaques et contribue à la vigilance accrue mise en place par l'Otan de la Baltique à la Méditerranée et en Mer Noire", a-t-il souligné devant les marins et les pilotes de l'USS George H.W. Bush.