Qu'est-ce qu'une "bombe sale" dont parlent les Russes ? Y-a-t-il des "bombes propres" ?

Vous avez régulièrement entendu ce terme au cours des jours précédents, " une bombe sale ". Les Ukrainiens seraient en train de fabriquer " une bombe sale ", c’est du moins ce que prétend la Russie de Poutine, fausses images à l'appui. De quoi s’agit-il et qu’est-ce que cette affirmation cache et implique en matière de riposte possible de l'armée de Poutine ? Est-ce qu’une bombe sale voudrait dire qu’il existe des bombes propres ? La Première a exploré ces questions avec l'invitée de Sophie Brems, Marie-des-Neiges Ruffo, spécialiste en éthique militaire, chargée de cours à l’Université de Namur et chercheuse associée à l’Académie militaire de Saint-Cyr. L'occasion de revenir sur la définition même de " bombe sale ", une arme avec des éléments radioactifs, son fonctionnement et les dégâts qu'elle occasionne.