Bombarder les nuages pour détourner la foudre : le pari réussi d’une équipe franco-suisse

La foudre sur notre planète Terre, c’est une centaine de coups de foudre par seconde, 4000 décès humains et un milliard de dollars de dégâts par an. Vouloir, tel le Dieu Thor, contrôler la foudre serait-il devenu possible ?

Une équipe de 28 chercheurs menée par le français Aurélien Houard, du Laboratoire d’optique appliquée à l’ENSTA-Ecole Polytechnique en région parisienne, en collaboration de l’Université de Genève ont testé en Suisse un laser conducteur de la foudre. La publication dans Nature Photonics faisant suite, explique cette extraordinaire expérience.