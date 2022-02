Bolt propose à son tour des services de chauffeurs à la demande à Bruxelles

Bolt, la plateforme européenne de mobilité qui dispose de trottinettes à Bruxelles, va fournir ses services de chauffeurs à la demande dès mercredi dans la capitale, rapportent L'Echo, De Tijd et De Standaard mercredi.

Les services avec chauffeurs de Bolt seront disponibles sur les 19 communes et dans la périphérie flamande de la capitale (y compris l'aéroport), mais pas à ce stade dans le Brabant wallon. La compagnie va proposer à la fois aux chauffeurs LVC (location de voitures avec chauffeur) et aux taxis traditionnels de travailler avec elle.

"Nous opérons déjà de la sorte en Allemagne et en Espagne et la cohabitation fonctionne bien", indique le "country manager" de cette activité en Belgique, Laurent Pantusa. "Bolt envisageait de venir sur Bruxelles depuis deux ans et avait finalement décidé de choisir d'autres villes. La législation était un des nombreux critères qui avaient pesé dans cette décision, ajoute-t-il.

Depuis qu'une ordonnance temporaire, dite "sparadrap", a été mise en application à Bruxelles, la donne semble avoir changé pour Bolt, qui a donc jugé que le moment était opportun.

La société vient donc concurrencer Uber et Heetch, les deux autres plateformes internationales actives dans la capitale belge.