Bolivie : un bus chute d’une falaise, au moins 11 morts et 23 blessés

Onze personnes ont été tuées et 23 blessées dans la chute d’un bus d’une falaise vendredi dans l’est de la Bolivie, a annoncé la police.

L’accident, dont les causes n’étaient pas connues dans l’immédiat, se serait produit tôt dans la matinée sur une route reliant la capitale régionale Santa Cruz et la petite ville rurale de Saipina, selon les premiers éléments de l’enquête. "Nous avons onze morts et 23 blessés" dans cet "accident de la circulation", a indiqué Oscar Medrano, chef de la police locale, à la chaîne de télévision privée Unitel.

Certains blessés ont été pris en charge par l’hôpital de Saipina, tandis que d’autres, dans un état plus grave, ont été conduits dans des hôpitaux de Santa Cruz. Selon l’Institut national de la statistique (INE), les accidents de la circulation en Bolivie ont fait 1.325 morts et 11.155 blessés en 2021.