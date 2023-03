"Bold Glamour" s'est attiré les foudres de bons nombres d'utilisateurs du réseau social chinois. En cause ? Le fait d'être quasiment indétectable. Si d'habitude les filtres disponibles sur TikTok ont une fâcheuse tendance à sauter lorsqu'un utilisateur met sa main devant son visage, le filtre "Bold Glamour" résiste à ce test.

Anonymes et célébrités ont testé le filtre et en dénoncent les effets nocifs sur le bien-être mental.

Une manière, une fois de plus, d'alimenter les complexes physiques et le manque d'estime de soi chez les plus jeunes.

L'actrice Katherine Heigl, qui a testé ce filtre, n'a même pas eu besoin de parler pour le critiquer mais s'est tout de même fendue d'une légende sans équivoque : "Hummm je déteste cette garce. #boldglamourfilter n'est pas pour moi".