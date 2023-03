Bol, Hodgkinson, Ingebrigtsen, Warholm et les 60m : les temps forts attendus de l’Euro d’Istanbul

Marcell Jacobs, c’est monsieur "grand rendez-vous". Champion olympique, champion du monde (indoor et outdoor) et champion d’Europe en salle, l’Italien au sourire d’ange montre les crocs quand il faut. Il défend l’une de ses couronnes en Turquie. Mais sa récente (et surprenante) défaite aux championnats d’Italie a rappelé qu’il n’était pas invincible. A lui comme à ses concurrents. Chez les dames la Suissesse Mujinga Kambudji et la Britannique Daryll Neita se tiennent en deux petits centièmes au ranking de l’hiver. De quoi promettre une belle empoignade. Petite pointe de sel supplémentaire, aucune des deux n’a déjà été titrée sur 60m en salle.



On n’oubliera pas le duel entre Ivana Vuleta, quadruple tenante du titre, et Malaika Mihambo, championne olympique, en longueur. Et dans le concours masculin, Miltiadis Tentoglou tentera de confirmer sa mainmise avec une cinquième couronne européenne consécutive indoor et extérieur confondus.



Ces championnats seront à suivre sur la RTBF en direct vidéo. Jeudi soir sur Auvio et à partir de mercredi sur Tipik et Auvio avec Vincent Langendries et Frédéric Xhonneux aux commentaires.