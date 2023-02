Bokadi (Standard) : "Ce n'était pas un match agréable... on a des regrets après ce partage"

Le Standard a mené... mais le club liégeois a partagé face au Cercle de Bruges (1-1) ce samedi pour le compte de la 24e journée de Pro League.

"On a des regrets après ce match. On encaisse ce but en fin de partie, on méritait de prendre les trois unités. Malgré tout, c'est bien de prendre un point ici. Ce n'était pas un match agréable, c'était difficile. On prend un point, on est quand même content", a indiqué Merveille Bope Bokadi à notre micro.

Et d'ajouter : "Ca allait vraiment vite en fin de rencontre. Ils mettaient la pression et on n'était bien placé sur la phase. Le ballon est dévié et ils ont marqué. Le joueur est arrivé de derrière alors qu'on regardait le ballon. Il y a eu beaucoup de longs ballons, les deux équipes devaient bien défendre. Je trouve qu'on a dominé les trente premières minutes, on était ensuite trop bas jusqu'à la pause. En deuxième période, on voulait rester en bloc afin de ne pas prendre des longs ballons dans notre dos. On progresse match après match. On est concentré pour aller dans le top 8... et pourquoi pas le top 4."

Avec ce partage, les Rouches restent bloqués au sixième rang du championnat.