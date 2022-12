Boite de nuit, restaurant IKEA… Voici quelques lieux insolites pour étudier durant le blocus

Réputée pour ses meubles à prix démocratiques et ses boulettes de viande suédoises, le géant du mobilier réitère une expérience qui avait déjà connu un franc succès en 2016 : mettre ses salles de restaurations à disposition des étudiants qui souhaitent étudier au calme.

Pendant les mois de décembre et janvier, l’initiative d’IKEA permet aux étudiants qui vivent en famille, d’avoir un endroit plus calme afin d’étudier, et pour ceux qui vivent seuls, de faire baisser leurs factures d’énergie.

La chaîne suédoise met donc à disposition des espaces d’étude dans les restaurants de Liège, Arlon, Anderlecht, Wilrijk, Gand et Hasselt. Le lieu proposera du wifi, du café et de l’eau gratuits en plus de repas, végétariens ou non.

Les places sont limitées et nécessitent une réservation.