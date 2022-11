Boisson énergisante, énergétique ou café : que choisir lors d’un coup de mou ?

Petit coup de mou, besoin d’un coup de fouet ? Chantal van der Brempt, nutritionniste, vous recommande de privilégier le café aux boissons énergisantes. Découvrez pourquoi dans le 6/8.

Consommées en journée ou en soirée, les boissons énergisantes sont en plein essor. Cependant, celles-ci ne présentent pas que des bénéfices pour la santé. Avant tout, il est important de dissocier les boissons énergisantes des boissons énergétiques. Ces dernières sont des boissons adaptées aux sportifs afin de construire, maintenir ou récupérer de l’énergie. Elles sont composées d’eau, de sucre et de sels minéraux. La boisson énergisante, dont le principal agent actif est la caféine, se résume à éviter ou palier à un coup de fatigue tout comme un café.

Faut-il privilégier ce type de boissons en cas de coup de mou ?

Selon Chantal van der Brempt, il est préférable de boire du café noir pour plusieurs raisons. Premièrement, le taux de caféine est comparable et stimulera également le système nerveux afin de ne pas ressentir la fatigue et booster la concentration. Ensuite, le café est plus diététique que les boissons énergisantes qui contiennent également du sucre, et selon les marques, des additifs comme le caramel, des édulcorants et de la taurine, un acide aminé que l’on retrouve dans divers aliments d’origine animale (poisson, viande, lait etc.) mais dont nous ne connaissons pas avec certitude les effets à long terme.

Existe-t-il des boissons énergisantes plus saines ?

La marque Belge Buddy serait une alternative plus saine d’un point de vue nutritionnel. Il s’agit d’une boisson 100% naturelle qui contient 80 mg de caféine naturelle et 2,1 g de sucre, soit presque 5 fois moins que le Red Bull. Cependant, la nutritionniste avertit sur le fait que toute consommation de boisson autre que le café rajoute une dose de sucre journalière à notre alimentation et parallèlement nous déshabitue à boire de l’eau.