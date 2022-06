Bois-du-Luc et 3 autres sites miniers majeurs fêtent leurs 10 ans à l’UNESCO

Au mois de juillet, 4 sites miniers wallons vont fêter les 10 ans de leur reconnaissance à l’UNESCO : Bois-du-Luc (La Louvière), le Bois du Cazier (Marcinelle), le Grand-Hornu (Hornu), et Blegny-Mine (Trembleur). Une reconnaissance du passé, mais aussi une opportunité de développement.

Aujourd’hui, ces sites miniers sont avant tout des lieux de mémoire, en souvenir des mineurs qui ont travaillé dans des conditions plus que difficiles, et de ceux qui y ont laissé la vie.

Marco Recchia a travaillé de nombreuses années dans plusieurs mines wallonnes. Et lorsqu’il y revient, les souvenirs remontent à la surface : “On avait des amis qu’on ne connaissait même pas. On s’appelait par des numéros. On travaillait dans le noir, dans des tailles de 80cm avec des pioches, et des pelles. Et ce dont je me souviens surtout, c’était la poussière, et les conséquences sur la santé”.

Malgré tout, il tentait de préserver sa famille : “On ne racontait pas les drames à la maison. Quand il y avait un mort dans la mine, j’évitais de le dire à ma famille”. Sa fille, Giovanna, se souvient : “Ils ont toujours tout pris sur eux. Nous, on a vécu une belle enfance dans l’insouciance. Je me souviens vaguement de quelques souvenirs. Il n’avait pas de moyen de transport pour se rendre à la mine. Et il devait parfois marcher des kilomètres pour rentrer à la maison. Parfois, il revenait avec ses moustaches glacées, ses lèvres bleues, et le visage marqué par le froid et le travail. Je pense que cette inscription à l’UNESCO, c’est une belle reconnaissance, parce que ces gens-là l’ont bien mérité”.