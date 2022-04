Bois du Cazier : l'histoire de l'immigration italienne en Belgique mise à l'honneur

Affectée par des conditions de vie compliquée, la population italienne arrivée en Belgique a pris part aux luttes qui ont traversé l’histoire du Pays noir et de la Belgique. On lui doit l'obtention de droits politiques et syndicaux et une meilleure sécurité au travail. Le Bois du Cazier lui consacre une exposition.

1946. L’Italie et la Belgique signent un accord permettant l’arrivée massive de travailleurs italiens en Belgique. Derrière cet accord, l’idée, pour la Belgique, de renforcer la main d’œuvre dans les mines de charbon, devenue indispensable au sortir de la seconde guerre mondiale. Pour les familles italiennes, cette immigration façonne l’espoir d’une vie meilleure. Mais pas seulement ! Cet accord permet aussi à l’Italie de se débarrasser d’une population qui dérange, jugée un peu trop à gauche, un peu trop agitée aux yeux du gouvernement transalpin. "Ces Italiens engagés ne se sont pas contentés de descendre dans les mines", explique François D’Agostino, historien et créateur de l’exposition Du charbon, des larmes et des luttes. "Ils ont emporté avec eux leur culture de l’organisation et de la contestation."

Des combats se structurent au fil des ans sur des thèmes sociaux divers avec, à l’arrivée, des avancées historiques. "Des tragédies comme celle du Bois du Cazier en 1956 ont permis d’obtenir des victoires en matière de législation sociale, de droits des étrangers ou encore de reconnaissance certaines maladies professionnelles…" La silicose, connue sous le nom de "maladie du mineur", par exemple.

Du charbon, des luttes, donc, mais aussi des larmes, car la catastrophe du Bois du Cazier a aussi définitivement anéanti l’aspiration – déjà fort étiolée par des conditions de travail très difficiles - d’une vie plus paisible en Belgique. Durant cette période, des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants auront affronté un quotidien semé de difficultés, marqué par des conditions de travail médiocres et une pauvreté extrême.

Cette population de militants progressistes italiens est au cœur de la nouvelle exposition Du charbon, des larmes et des luttes, déployée au Bois du Cazier à Marcinelle. "La remarquable bravoure des militants de l’époque, dans les années 50, est trop souvent oubliée", justifie le directeur du site, Jean-Louis De Laet. "Dans un lieu où 262 travailleurs, dont 136 italiens, sont morts à cause de cette bataille du charbon et de cette exploitation de travailleurs, ce n’est que justice de rappeler le rôle de ces militants progressistes."

L’exposition, sobre et sans artifices, se compose de 15 panneaux didactiques avec du texte et des photographies d’époque. A découvrir jusqu’au 1er mai du mardi au dimanche, elle est directement intégrée au Bois du Cazier et à ses musées de l'Industrie et du Verre. Le ticket d’entrée au site y donne donc accès sans coût supplémentaire.