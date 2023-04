Bois du Cazier : l’ADN a livré des réponses pour les victimes non identifiées de la catastrophe de 1956

Pour identifier une personne grâce à son ADN, on procède par comparaison. Il a donc fallu aux enquêteurs retrouver des membres des familles des victimes non identifiées. Idéalement en ligne directe. C’est ce qu’explique Patricia Vanderlinden, Inspectrice principale au DVI, le Service d’identification des victimes : "Quand on a un enfant en ligne directe, c’est assez évident… Lorsqu’on passe aux petits enfants, il est préférable d’en avoir plusieurs. Lorsqu’on n’est plus en ligne directe, avec des nièces ou des neveux, cela devient plus compliqué et il est nécessaire d’en avoir un certain nombre pour pouvoir obtenir des certitudes. La catastrophe remonte quand même à 1958. Ça n’a pas été simple de trouver encore des descendants directs, comme Michele, le fils d’une victime".

Finalement, seules deux familles ont retrouvé leur aïeul, grâce à cette vaste opération. Dantina di Quilio est la fille de Dante Di Quilio qui reposait jusqu’ici avec les victimes inconnues : "Je suis tellement contente de toutes ces recherches autour de ces victimes sans nom. Pour notre famille, c’est très important. À présent, nous allons le laisser ici, à Marcinelle, dans le cimetière, mais avec son nom. Le ramener en Italie n’aurait pas de sens. C’est ici qu’il a fait le sacrifice de sa vie".

Les sœurs Pellgrims ont, elles, retrouvé leur grand-père, Oscar Pellegrims. Mireille se souvient : "On n’avait pas de réel endroit. À présent, on se rendra plus volontiers au cimetière de Marcinelle pour honorer sa mémoire. Je me souviens, étant petite, que nous allions souvent jouer à la rue de la Grande Chenevière, où mes grands-parents habitaient. Ça va faire du bien de savoir qu’il est là".

Pour les 12 autres victimes, il y a quatre exclusions formelles : aucune correspondance ADN n’a pu être établie. Il y a cinq résultats non concluants : les descendants trouvés n’étaient pas en ligne directe et pas assez nombreux pour établir une filiation avec certitude. Il y a enfin trois victimes dont on n’a pas retrouvé de descendance.