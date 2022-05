Bois de la Cambre, par une belle journée de Printemps en 1978

Au mois de mai fait ce qu’il te plaît, on nous annonce plus de 25 degrés la semaine prochaine, l’occasion de remonter le temps avec une archive de la Sonuma et plus précisément en 1978 dans un reportage du Journal Télévisé qui propose de profiter du beau temps au bois de la Cambre.

" Puisqu’il faisait beau ce matin on sortait sa bécane et on filait vers le bois sans oublier son compagnon de voyage. Mais il n’y avait pas que les célibataires qui étaient à la fête, pour la plupart des familles, il fallait se préparer un pique-nique pour ne pas rater cette merveilleuse journée ".

A cinq minutes de chez soi, on trouve la forêt ou le lac qui nous donne parfois l’illusion de parcourir les îles des mers du Sud.

Regardez plutôt !