Bois de Hal : les premières jacinthes sauvages fleurissent sous haute protection

Pour veiller au respect de la nature, gardes forestiers, policiers et stewards veillent à faire respecter les consignes de base.

Première consigne : rester sur les sentiers balisés. "Il ne faut pas marcher sur les jacinthes, car ce sont des fleurs fragiles", explique Frans Vanwinghe, guide et steward expérimenté. "Si elles sont écrasées, elles ne repoussent plus pendant plusieurs années. Il faut donc rester sur les sentiers balisés. Des fils de nylon marquent la limite à ne pas dépasser. 90% des gens respectent cette règle, mais parfois, on voit des personnes marcher sur le tapis floral pour aller faire des photos de tout près, pour une photo de mariage ou même pour faire un barbecue. C’est inacceptable ! On leur demande gentiment de revenir sur les sentiers balisés. Le plus souvent, cela se passe bien. Mais celui qui nierait le rappel à l’ordre s’expose à des sanctions. Nous pouvons appeler le garde forestier ou un policier. Le contrevenant s’expose à un PV et à une amende".

Autres consignes : ne pas cueillir de jacinthes ou d’autres fleurs, tenir son chien en laisse, utiliser les lieux de stationnement autorisés, ne pas jeter ses ordures dans la nature et ne pas utiliser de drones pour faire des photos. Là aussi, des gardes forestiers, des policiers à pied, à vélo ou à cheval veillent au grain. Ils sont épaulés par une vingtaine de stewards le week-end et le mercredi après-midi.

Plan de mobilité

Pour éviter le chaos autour du site et au niveau des accès pour les parkings, un plan de mobilité a été mis en place par les communes concernées. Des panneaux d’interdiction de stationnement ont été placés le long des voiries périphériques et des chemins réservés aux services régionaux et locaux. Un fléchage guide les automobilistes vers les principaux parkings prévus pour les visiteurs, mais les autorités invitent surtout le public à emprunter les transports en commun. "Dès la semaine prochaine, et pendant les week-ends de la période de floraison (mi-avril à début mai), les personnes qui arrivent en train à Hal peuvent poursuivre leur chemin vers le Bois de Hal par différents moyens", explique Patrick Huvenne, gestionnaire des forêts du Brabant. "Ils peuvent utiliser une navette gratuite, une bicyclette ou un vélo électrique (gratuit). Des dépliants sont distribués pour informer le public".

Pour les détails pratiques, un site internet : www.hallerbos.be