Bois et Chocolat, deux mots qui riment... La comparaison ne s'arrête pas là ! Quand un créateur de luminaires en bois rencontre un artisan du chocolat, des points communs apparaissent.

Ces deux passionnés mettent un point d'honneur à garantir le travail le plus minutieux et à garder leur identité. Ils ont en effet résisté à l'appel de la grande distribution pour garder intactes leurs créativité et originalité.