Boire suffisamment d'eau permettrait de lutter contre le vieillissement.

Pendant 30 ans, les spécialistes ont mesuré l’état de santé de 15000 patients âgés de 45 à 66 ans. Plus spécifiquement, ils se sont concentrés sur les niveaux de sodium sérique et les indicateurs de santé. Les spécialistes ont mesuré 15 marqueurs de santé tels que la pression artérielle, le cholestérol et la glycémie. Cela permet de mesurer le fonctionnement du système cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, rénal et immunitaire.

Le sodium est essentiel dans le maintien de l’équilibre hydrique de l’organisme.

Il permet de réguler l’hydratation des cellules et de la pression artérielle. Un taux de sodium sérique élevé signifie qu’une personne n’est pas assez hydratée. Les adultes présentant un taux de sodium sérique élevé (supérieur à 142 mEq/L) présentaient un risque accru de 64% de développer des maladies chroniques (accident cardiaque, du diabète, de la démence ou encore des maladies pulmonaires) et un risque accru de 21% de mort prématurée.