Boire du vin... en méditation : une expérience immersive qui stimule vos sens

Le vin, un breuvage savoureux et complexe mérite parfois d'être plus que ce compagnon de dîner. C’est le sens du concept de Lorena Salmon. Elle a tenu un restaurant durant 16 ans et a toujours ressenti cette passion pour le vin. C’est durant le covid qu’elle se lie d’amitié avec le Français Georges Bourely qui a créé "In vivo meditas" et il finira par la former. Ainsi est né " Vin en méditation " Explications avec Ann vandenplas.