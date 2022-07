Boire de l'alcool, même modérément, est dangereux pour la santé (surtout avant 40 ans)

La recherche, qui a été effectuée dans plus de 204 pays, estime que 1,34 milliard de personnes ont consommé des quantités d'alcool nocives pour la santé en 2020. Parmi elles, près de 60% avaient entre 15 et 39 ans et plus de 76% étaient des hommes (soit un milliard d'hommes).

Selon les auteurs de l'étude, les personnes de moins de 40 ans ne tireraient aucun avantage à boire de l'alcool.

Sa consommation ne causerait que des risques pour la santé. 60% des blessures liées à l'alcool se produiraient chez les 15-39 ans (suicides, homicides, accidents de la route...), sans parler des problèmes d'addiction, d'hypertension artérielle, des maladies cardiaques, des problèmes de foie ou de certains cancers.

Passé 40 ans, la consommation d'alcool présenterait de maigres avantages à condition que la personne ne présente pas de problèmes de santé sous-jacents. Bu modérément, l'alcool permettrait de réduire les risques de diabète, d'AVC et de cardiopathie ischémique.