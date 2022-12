Boire belge pour les fêtes : de l’apéro au dessert, voici quelques idées

Pour le dessert, on a tendance à se diriger vers des alcools plus forts (histoire de tasser tout ce qu’on a dans l’estomac comme le veut l’idée reçue et fausse). Voici quelques alcools belges dont on ne doit pas rougir.

Whisky

Etienne Bouillon, amoureux de son Terroir de Hesbaye se tourne vers le Whisky. Il achète deux alambics de 1898 issus d’une distillerie écossaise " fantôme " : Caperdonich. Jamais l’Écosse n’avait autorisé auparavant que des alambics quittent le territoire ! Et l’aventure du Belgian Owl démarre. Elle le mènera à de nombreuses récompenses dont récemment celle du Meilleur Whisky Européen 2022. Cala Kumquat Gin

Le Bruxellois Thierry Verhoeven voulait créer son alcool depuis 10 ans et a réussi son pari en 2019 quand son gin est présenté aux professionnels : Cala Kumquat Gin. Les Kumquat viennent d’Andalousie mais le propriétaire de la parcelle est belge donc on tient de la belgitude du début à la fin de cette belle histoire.

Rhum

Les Rhums arrangés Rum Babs sont nés en novembre 2020 et en vente depuis le mois de mars 2021. Gaëlle, vient de Madagascar où elle a grandi avec cette tradition. Elle se lance dans l’aventure du rhum arrangé en Belgique et crée les Rum Babs, sous les conseils et avec les recettes de ses tantes, grands-tantes et grands-mères.

Distillerie Gervin

Aux commandes de la distillerie depuis 2008, Vincent Stiévenart, fils du premier patron et maître distillateur, reprend la main de la Distillerie Gervin pour proposer des produits originaux : la gamme Classic (liqueurs en tous genres dont une Liqueur Chicon), la gamme 2.0 (liqueurs et apéritifs fruités à l’identité décalée) et la gamme d’alcools distillés Premium (Gin Charismatic ou Poiregnac (poire et cognac)).