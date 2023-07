" Bohemian Catsody " : l'hilarante reprise de Queen par... des chats

Nous pensions avoir déjà entendu le classique de Queen repris sous toutes ses formes, mais nous n'avions jamais envisagé qu'il puisse être un jour repris... par des chats.

À l'heure actuelle, à moins d'habiter au fin fond de l’antarctique, peu de gens n'ont jamais entendu le titre le plus populaire de Queen "Bohemian Rhapsody". Ce morceau a eu un impact culturel considérable pour l'ensemble de la race humaine (ou presque). Cette chanson titanesque, qui avait d'abord été refusée par les radios à cause de sa longueur inhabituelle, est devenue un hit instantané, devenant même l’un des singles les plus vendus de tous les temps au Royaume-Uni.

Et nous vous avons déjà eu l'occasion de vous proposer de nombreuses reprises de ce titre dans le cadre de cette rubrique. Mais celle que nous vous proposons aujourd'hui sort particulièrement du lot.

Freddie Mercury aimait beaucoup les chats qu'il traitait comme ses propres enfants. Au cours de sa vie, le légendaire chanteur de Queen en ailleurs eu 10: Tom, Jerry, Goliath, Lily, Miko, Tiffany, Dorothy, Delilah, Oscar et Romeo.

Nous pensons donc qu'il aurait vraiment apprécié la parodie de " Bohemiam Rhapsody " que nous vous proposons aujour'dhui et qui a été rebaptisée " Bohemian Catsody "