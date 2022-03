Boerenbruxselpaysans : Accompagnement de projets agricoles urbains

Lancé en 2015, BoerenBruxselPaysans a pour but de faire émerger des projets de production, de transformation et de distribution en circuit court pour une alimentation locale, saine, de qualité et accessible à tous les Bruxellois.

Pratiquement, BoerenBruxselPaysans propose un accompagnement aux maraîchers en devenir. Les aspirants maraîchers bénéficient d’un soutien méthodologique et technique. Ils disposent d’infrastructures (à Neerpede et la vallée du Vogelzang à Anderlecht) et de terrains leur permettant de tester leur activité dans des conditions d’exploitation réelles. Les agriculteurs déjà en activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale sont encouragés et soutenus pour engager leur exploitation dans une transition vers l’agriculture biologique. Les habitants d’Anderlecht ainsi que tous les Bruxellois sont invités à s’informer, à participer aux activités et à fréquenter le lieu.