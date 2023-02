Bodycam sur les policiers: rencontre avec des agents dans une zone de police du Hainaut

On en a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit à l’étranger, aux Etats-Unis notamment ou chez nous : les bodycam (caméra corporelle) se généralisent chez nos policiers. Ces caméras attachées à l’uniforme des agents et qui permettent de filmer et d’entendre ce qu’il se passe lors des interventions. Elles sont en phase de test depuis deux ans en Belgique.