Bodycam sur les policiers: nous avons rencontré des agents dans une zone de police du Hainaut

On en a beaucoup parlé ces derniers temps, que ce soit à l’étranger, aux Etats-Unis notamment ou chez nous : Les bodycam (caméra corporelle) se généralisent chez nos policiers. Ces caméras attachées à l’uniforme des agents et qui permettent de filmer et d’entendre ce qu’il se passe lors des interventions. Elles sont en phase de test depuis deux ans en Belgique.

Elles sont présentes dans 42 zones de police du royaume. Une loi pour encadrer la procédure au niveau national a été approuvée par le conseil des Ministres en décembre dernier. Mais comment ça se déroule et quelles sont les règles en la matière ? Maïté Warland a été à la rencontre d’agents dans la zone de police d’Aiseau Presle Chatelet Farciennes pour en savoir plus.

Son reportage est à écouter dans cet article.